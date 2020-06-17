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Общество

"В том, что удается сдерживать распространение COVID-19, есть заслуга каждого медработника", - Юрий Шалабаев

21 июня 2020 10:00  [212] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"День медицинского работника мы встречаем в непростых условиях, когда обстоятельства требуют от системы здравоохранения мобилизации и способности быстро адаптироваться.  В том, что удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, есть заслуга каждого медицинского работника, от водителя машины скорой помощи до главного врача", - сказал исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поздравляя врачей с профессиональным праздником.

"Спасибо за ваш ежедневный труд, за ту благородную, гуманную и самоотверженную профессию, которую вы выбрали. Спасибо за душевные силы, которые вы вкладываете в каждого пациента, за ваши чуткость и профессионализм", - поблагодарил он.

"От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. В день медицинского работника желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, сил и оптимизма", - завершил и.п. главы Нижнего Новгорода.

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