"В том, что удается сдерживать распространение COVID-19, есть заслуга каждого медработника", - Юрий Шалабаев Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"День медицинского работника мы встречаем в непростых условиях, когда обстоятельства требуют от системы здравоохранения мобилизации и способности быстро адаптироваться. В том, что удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, есть заслуга каждого медицинского работника, от водителя машины скорой помощи до главного врача", - сказал исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поздравляя врачей с профессиональным праздником.

"Спасибо за ваш ежедневный труд, за ту благородную, гуманную и самоотверженную профессию, которую вы выбрали. Спасибо за душевные силы, которые вы вкладываете в каждого пациента, за ваши чуткость и профессионализм", - поблагодарил он.

"От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. В день медицинского работника желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, сил и оптимизма", - завершил и.п. главы Нижнего Новгорода.