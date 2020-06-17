Нижегородца судили за побои и угрозу убить автомобилиста не заряженным пистолетом Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Балахнинского района предстал перед судом за побои и угрозу убить не знакомого ему автомобилиста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Преступление произошло в середине августа прошлого года, когда 39-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в р.п. Большое Козино, увидел в окно автомобиль "ГАЗ", за рулем которого находился незнакомый ему водитель.

Осужденному не понравилось местоположение машины, поэтому он взял принадлежащий ему пневматический пистолет без патронов, вышел из дома и несколько раз ударил водителя оружием по голове.

Потом балахнинец приставил дуло пистолета к виску водителя и пригрозил убийством. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отъехал от дома.

Приговор суда огласили на днях. Мужчина признан виновным в преступлениях "Побои" (ст. 116 УК РФ) и "Угроза убийством" (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и приговорен к 180 часам обязательных работ.