Нижегородца судили за побои и угрозу убить автомобилиста не заряженным пистолетом

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Житель Балахнинского района предстал перед судом за побои и угрозу убить не знакомого ему автомобилиста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Преступление произошло в середине августа прошлого года, когда 39-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в р.п. Большое Козино, увидел в окно автомобиль "ГАЗ", за рулем которого находился незнакомый ему водитель.
Осужденному не понравилось местоположение машины, поэтому он взял принадлежащий ему пневматический пистолет без патронов, вышел из дома и несколько раз ударил водителя оружием по голове.
Потом балахнинец приставил дуло пистолета к виску водителя и пригрозил убийством. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отъехал от дома.
Приговор суда огласили на днях. Мужчина признан виновным в преступлениях "Побои" (ст. 116 УК РФ) и "Угроза убийством" (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и приговорен к 180 часам обязательных работ.
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