Молодого лося, провалившегося в резервуар с водой, спасли на Бору (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Молодого лося, который провалился в резервуар с водой, расположенный в лесополосе рядом с затоном Карла Маркса, спасли на Бору. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Информация о попавшем в резервуар животном поступила утром 18 июня. О происшествии борским спасателям сообщили егеря.

Прибыв на место происшествия, выяснилось, что лось провалился в металлическую емкость, вкопанную в землю на глубину около 2,5 м. Воды в емкости было столько, что, несмотря на внушительные размеры животного, на поверхности виднелась лишь его голова и часть спины.

К спасению животного были привлечены три сотрудника авариной-спасательного отряда города Бор с техникой, а также три специалиста Приволжского поисково-спасательного отряда.

"Животное было страшно напугано и боялось двигаться. Чтобы лось не испугался еще больше, было принято решение задействовать в спасательной операции небольшой круг людей. Стропу удалось просунуть под животом лося, потом через нее пропустили веревку, и уже затем приступили к подъему животного. Как только лося вытащили, и он почувствовал ногами землю, сохатый рванулся в бега", - рассказала спасатель 2 класса, временно исполняющая обязанности старшего смены АСО г.Бор Ирина Уткина.

Видео предоставлено региональным ГУ МЧС: