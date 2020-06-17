Молодого лося, провалившегося в резервуар с водой, спасли на Бору (ВИДЕО)

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Молодого лося, который провалился в резервуар с водой, расположенный в лесополосе рядом с затоном Карла Маркса, спасли на Бору. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Информация о попавшем в резервуар животном поступила утром 18 июня. О происшествии борским спасателям сообщили егеря.
Прибыв на место происшествия, выяснилось, что лось провалился в металлическую емкость, вкопанную в землю на глубину около 2,5 м. Воды в емкости было столько, что, несмотря на внушительные размеры животного, на поверхности виднелась лишь его голова и часть спины.
К спасению животного были привлечены три сотрудника авариной-спасательного отряда города Бор с техникой, а также три специалиста Приволжского поисково-спасательного отряда.
"Животное было страшно напугано и боялось двигаться. Чтобы лось не испугался еще больше, было принято решение задействовать в спасательной операции небольшой круг людей. Стропу удалось просунуть под животом лося, потом через нее пропустили веревку, и уже затем приступили к подъему животного. Как только лося вытащили, и он почувствовал ногами землю, сохатый рванулся в бега", - рассказала спасатель 2 класса, временно исполняющая обязанности старшего смены АСО г.Бор Ирина Уткина.
Видео предоставлено региональным ГУ МЧС:
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