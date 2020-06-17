Избирательные участки в Арзамасе готовят к безопасному голосованию Политика

Избирательные участки в Арзамасе готовят к безопасному голосованию Фото: Избирком

Главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин 19 июня 2020 года посетил Арзамас. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Рабочий визит был организован в соответствии с поручением полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова по мониторингу подготовки к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ.

"Президент России Владимир Путин особо подчеркивает, что голосование должно проходить в максимально безопасных и комфортных для людей условиях. Надо сделать все, чтобы каждый гражданин мог спокойно сделать выбор, каким он хочет видеть будущее нашей страны", - говорил ранее Игорь Комаров в ходе видеоконференции с главами регионов округа, руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и председателями региональных избиркомов, где обсуждались вопросы подготовки к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию.

Александр Мурзин положительно оценил уровень подготовки избирательных участков Арзамаса в части обеспечения безопасности здоровья граждан в ходе голосования. Всего на территории Арзамаса организовано 46 избирательных участков.

"Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, - это, безусловно, большое и важное событие. В сегодняшней непростой эпидемиологической обстановке приобретает особую важность вопрос безопасности и сохранения здоровья наших граждан. Избирательные участки Арзамаса готовятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Это и наличие отдельных входов и выходов из здания, и соблюдение социальной дистанции при помощи сигнальной разметки. Кроме того, избирательная комиссия будет контролировать количество голосующих на участке – не более 8-12 человек в час", - пояснил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Также все члены избирательных комиссий и избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а помещения для голосования укомплектованы бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и антисептиками.

Бюллетени будут использованы 1 июля 2020 года - в день Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию, а также с 25 по 30 июня - для досрочного голосования на избирательном участке и вне помещения для голосования (на дому).

Всего на территории Нижегородской области подготовлено 2 169 постоянных и 11 временных избирательных участков, где 1 июля пройдет Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию, а также досрочное голосование с 25 по 30 июня.