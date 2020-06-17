Последние новости рубрики Экономика
21 июня 2020 12:23  [307] Новая антикризисная программа по развитию бизнеса и поддержке предпринимателей стартовала в Нижегородской области
20 июня 2020 11:11  [255] Куриные яйца, капуста и рис подешевели в Нижегородской области
19 июня 2020 18:11  [292] ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых
19 июня 2020 14:04  [215] Нижегородские НКО по борьбе с коронавирусом смогут получить грант президента
18 июня 2020 15:09  [252] Расходы нижегородского бюджета вырастут на 1 млрд рублей из-за антиковидных мероприятий
18 июня 2020 09:54  [331] ПСБ начисляет повышенный кэшбэк в рамках нового зарплатного проекта "Твой плюс"
17 июня 2020 18:46  [312] Стоимость бензина Аи-95 на бирже показала рекорд за всю историю
17 июня 2020 09:35  [207] Экономия по проведенным правительством Нижегородской области торгам в мае составила 62,7 млн рублей
16 июня 2020 15:49  [705] Депутатам рассказали, что станет с бизнесом в парке "Швейцария" после реконструкции
16 июня 2020 14:44  [447] Президентские гранты на сумму более 96 млн рублей получат 58 проектов нижегородских НКО
Экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых

19 июня 2020 18:11  [292] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет директоров Банка России по итогам заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Снижение сразу на 1 п.п. происходит впервые за пять лет. Теперь ставка обновила исторический минимум.

"Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились", - говорится в релизе ЦБ.

По мнению регулятора, считает, что в этих условиях существует риск снижения инфляции ниже запланированных в 2021 году 4%. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом и принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph