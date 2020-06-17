ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет директоров Банка России по итогам заседания 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Снижение сразу на 1 п.п. происходит впервые за пять лет. Теперь ставка обновила исторический минимум.

"Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились", - говорится в релизе ЦБ.

По мнению регулятора, считает, что в этих условиях существует риск снижения инфляции ниже запланированных в 2021 году 4%. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом и принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.