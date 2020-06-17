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19 июня 2020 19:07  [396] Информационные стенды "Волонтеров Конституции" начали работу в Нижегородской области
Политика

Информационные стенды "Волонтеров Конституции" начали работу в Нижегородской области

19 июня 2020 19:07  [396] Политика

Информационные стенды "Волонтеров Конституции" начали работу в Нижегородской области. Об этом сообщает региональный Ресурсный центр добровольчества.

Информационная кампания Всероссийского добровольческого корпуса "Волонтеры Конституции" проходит во всех регионах России с 15 июня по 1 июля.

В общественных местах Нижнего Новгорода и крупных районных центров начали работу информационные стенды, где волонтёры подробно рассказывают всем желающим о том, как можно принять участие в Общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.

"Волонтеры Конституции информируют граждан о возможности голосования граждан в период пандемии, о том, как сделать это абсолютно безопасно, о возможности электронного голосования. Информационные точки стоят в разных городах области: Нижнем Новгороде, на Бору, в Арзамаес, Выксе и других крупных районных центрах. Здесь также можно узнать, в каких добровольческих акциях могут принять жители нашей области", - сказал директор ресурсного центра добровольчества Нижегородской области Андрей Жильцов.

В Нижегородской области в ряды "Волонтеров Конституции" вступили более 1000 представителей различных общественных организаций. А по всей стране более 100 000 человек изъявили желание принять участие в этом беспрецедентном добровольческом проекте.

Центризбирком подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей ранее с предложением о создании Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции" 21 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подготовлено 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На каждом из них будет организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок будут бесконтактно измерять температуру тела. Участки обеспечат антисептическими средствами, нанесут разметку для социального дистанцирования. Каждому избирателю будут выданы одноразовые маски, перчатки, бахилы и ручки.

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