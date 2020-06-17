Погода выходных избавит Нижний Новгород от тропической жары Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Погода, которая держалась на протяжении прошедшей недели, с тем количеством осадков и высокой температурой воздуха, синоптики считают нормальной для джунглей Амазонии, но не для Русской равнины.

Однако в предстоящие выходные нижегородцы получат небольшую передышку от жары.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сегодня в субботу 20 июня на территории Нижнего Новгорода ожидаются грозовые дожди, но на улице будет прохладнее, чем в пятницу, когда столбики градусников на солнце поднимались до +28°. В субботу ожидается небольшое похолодание до +24°.

В ночь на воскресенье дождь прекратится, но облачность останется. Температура понизится до +12°.

В воскресенье прогнозируется солнечная погода без осадков. Будет не очень жарко – всего лишь +20°, что синоптики называют нормальным для данного времени года.