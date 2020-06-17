Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области
Четверо взрослых и один ребенок погибли в аварии в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
По информации региональной госавтоинспекции, ЧП случилось 19 июня в 21:15 на 74 км автодороги Нижний Новгород-Саратов.
ВАЗ 2115, оказавшийся на встречной полосе, столкнулся с ВАЗ 2111.
Оба водителя скончались, смертельные травмы получили и пассажиры: две женщины и 3-месячная девочка.
В ГИБДД сообщили, что в автомобиле ВАЗ 2111 погибла семья.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+