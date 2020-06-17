Четверо взрослых и один ребенок погибли в аварии в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области Четверо взрослых и один ребенок погибли в аварии в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. По информации региональной госавтоинспекции, ЧП случилось 19 июня в 21:15 на 74 км автодороги Нижний Новгород-Саратов. ВАЗ 2115, оказавшийся на встречной полосе, столкнулся с ВАЗ 2111. Оба водителя скончались, смертельные травмы получили и пассажиры: две женщины и 3-месячная девочка. В ГИБДД сообщили, что в автомобиле ВАЗ 2111 погибла семья.

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