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Происшествия

Четверо взрослых и один ребенок погибли в аварии в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

20 июня 2020 09:04  [667] Происшествия
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Четверо взрослых и один ребенок погибли в аварии в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

По информации региональной госавтоинспекции, ЧП случилось 19 июня в 21:15 на 74 км автодороги Нижний Новгород-Саратов.

ВАЗ 2115, оказавшийся на встречной полосе, столкнулся с ВАЗ 2111.

Оба водителя скончались, смертельные травмы получили и пассажиры: две женщины и 3-месячная девочка.

В ГИБДД сообщили, что в автомобиле ВАЗ 2111 погибла семья.

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Теги:
Дети ДТП
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