"В обновленной Конституции забота о детях станет важнейшей государственной задачей", - Светлана Локоткова Политика

Член ассоциации многодетных семей Нижегородского района Нижнего Новгорода Светлана Локоткова самыми важными среди поправок в Конституцию РФ считает те, что направлены на защиту семьи, материнства и детства, сохранения традиционных семейных ценностей.

"Самое главное, чтобы к семье повернулись лицом, поняли, что в жизни ничего нет важнее, чем правильное воспитание детей, забота об их здоровье и благополучии", - считает Светлана Локоткова.

"Мы понимаем, за что голосуем, когда говорим о поправках, потому что очевидные шаги в этом направлении уже сделаны. В период пандемии большую поддержку получили семьи с детьми, в том числе многодетные, в виде выплат и компенсаций. Если за изменения в Конституцию, предложенные Президентом Владимиром Путиным, проголосует большинство, поправка о поддержке семей с детьми будет закреплена в Основном законе страны", - отметила Светлана Локоткова.

"У меня самой четверо детей и трое внуков. Дочь – тоже многодетная мама, у нее трое сыновей. Без поддержки государства выживать сложно. Если родители думают только о том, как бы заработать лишнюю копейку, чтобы прокормить, одеть и обуть всех, то и своим детям они уделяют гораздо меньше внимания, что, конечно, неправильно. Неслучайно многодетные всё чаще объединяются в ассоциации, чтобы помогать друг другу и вместе обращаться для решения своих вопросов и проблем в органы власти. Мы видим, что во многом услышаны и поняты. И мы все будем голосовать за поправки в Основной закон страны, потому что в обновленной Конституции забота о детях станет важнейшей государственной задачей", - сказала Светлана Локоткова.

"Очень хорошо, что есть возможность проголосовать онлайн, мы ею обязательно воспользуемся. И наши дети тоже поприсутствуют в роли наблюдателей, посмотрят, как мы, граждане своей страны, принимаем Основной закон в новой редакции, по которому им предстоит жить", - заявила Светлана Локоткова.