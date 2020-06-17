Тесты на COVID-19 сдали 333370 жителей Нижегородской области Общество

Тесты на коронавирус, по данным на 20 июня, сдали 333370 жителей Нижегородской области, что составляет 10 408 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За сутки протестированы 6 550 человек.

"Охват тестированием населения за минувшую неделю вырос на 2,7% и составил 207,8 теста на 100 тысяч жителей", - добавил глава региона.

"С одной стороны, массовое тестирование, как и масштабное перепрофилирование учреждений здравоохранения, дает нам возможность контролировать заболеваемость. Но с другой, уровень распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе пока еще достаточно серьезный. Поэтому мы продолжим наращивать тестирование, чтобы выявлять заболевание на ранней стадии, в случаях, когда оно проходит бессимптомно. Такой подход позволяет сократить нагрузку на врачей и главное – своевременно оказать медицинскую помощь больному", - подчеркнул Глеб Никитин.

На территории региона работают 12 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД".

Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт" и в двух лабораториях в Сарове.