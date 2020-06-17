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Экономика

Куриные яйца, капуста и рис подешевели в Нижегородской области

20 июня 2020 11:11  [255] Экономика

Куриные яйца, капуста и рис подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 8 по 15 июня 2020 года в регионе на 6,7% снизилась средняя цена на капусту (с 28,8 до 26,9 рублей за кг), на 1,2% подешевел рис (с 78,8 до 77,8 рублей за кг), на 2,7% – куриные яйца (с 54,9 до 53,4 рублей за десяток).

Кроме того, с 8 июня в области снизились средние цены на сливочное и подсолнечное масло, на молоко.

При этом произошло увеличение цен (от 1% за кг) на морковь, картофель и яблоки, что обусловлено сезонным фактором, а также на свинину.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными.

"Необоснованное завышение цен недопустимо", - отметил глава региона.

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