1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Политика

Фото: избирком

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Действующая Конституция была принята на всероссийском референдуме в 1993 году. В нем приняли участие свыше 58 млн. россиян. Однако основной закон за время своего действия неоднократно корректировался. Так, в период с 1996 по 2008 гг. в него были внесены изменения, связанные с укрупнением субъектов Российской Федерации, а также их переименованием.

В 2009 году были внесены более существенные коррективы - был расширен срок полномочий Президента до 6 лет (ранее он избирался на 4 года) и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации до 5 лет (ранее – на 4 года). Также в обязанности Правительства включили регулярную отчетность перед Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации по результатам работы.

В 2014 году в Конституцию внесли изменения, связанные с объединением Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ, а также с принятием в состав Российской Федерации полуострова Крыма и города Севастополя, введением должности федерального сенатора.

"Со времени принятия Конституции прошло уже более 25 лет, и текущие российские реалии сегодня изменились. Конституция 1993 года принималась в кризисный период российской истории, который существенно отличается от текущей конъюнктуры. Действующая Конституция Российской Федерации до сих пор справляется со своими функциями, но некоторые положения необходимо привести в соответствие с текущими потребностями и целями развития страны", - отмечает Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Предполагаемые поправки в Конституцию не затрагивают ее базовых основ, поэтому они могут быть утверждены Парламентом. Но с учетом того, что коррективы предполагают существенное изменение действующей конфигурации политической системы, а также изменение деятельности законодательной и судебной властей, то Президент посчитал необходимым провести общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации.

В ходе Послания Федеральному собранию Президент предложил закрепить в Конституции изменения по 10 пунктам:

1) Приоритет Конституции РФ над международным правом на территории страны.

Фактически это означает, что международные договоренности, подписанные Российской Федерацией, действуют только в той части, в которой они не ограничивают права и свободы граждан и не противоречат Конституции РФ. В настоящее время международное право по Конституции выступает составной частью правовой системы. Если международный договор устанавливает отличные от российских законов правила, то применяются нормы международного договора. Таким образом, данная поправка направлена на укрепление российского суверенитета.

2) Ужесточение требований к кандидатам на президентский пост.

Теперь для того, чтобы претендовать на президентский пост, кандидат должен проживать в стране в течение не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Пока же в числе требований к кандидатам в президенты значится возраст не менее 35 лет и постоянное проживание в РФ не менее 10 лет.

3) Запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти.

Такие запреты предполагается распространить на глав регионов, депутатов Государственной думы РФ, министров, судей и ряд других должностных лиц. Указанный запрет действует и сегодня, но предполагается закрепить его на высшем конституционном уровне.

4) Изменение статуса и полномочий Государственного совета Российской Федерации, который действует с 2000 года, и усиление позиций губернаторов.

Эксперты полагают, что данный губернаторский институт доказал свою эффективность, в связи с чем его роль и значение нужно повышать. Президент РФ В.В. Путин предложил повысить роль губернаторов в процессе принятия значимых для федерального уровня власти решений.

5) Изменение роли парламента.

Теперь кандидатура Премьер-министра должна пройти утверждение Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, а Президент не вправе будет отклонить одобренного кандидата. Помимо утверждения кандидатуры Председателя Правительства, предполагается, что Государственная Дума РФ примет участие в формировании Правительства. Сейчас эти полномочия, которые передаются Парламенту, являются прерогативой Президента. Тем не менее, за главой государства сохранится право на отстранение главы Правительства или иных министров при утрате доверия или ненадлежащем исполнении должностных полномочий и функций. За Президентом также будет сохранено право руководства вооруженными силами и силовыми структурами.

6) Изменения в назначении руководителей силовых ведомств и прокуроров регионов.

Теперь такие назначения Президент сможет сделать только по результатам предварительных консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

7) Закрепление в Конституции РФ социальных гарантий.

Законодательно закреплено условие, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть не ниже прожиточного минимума. Предлагается ввести это правило в Конституцию России. Еще одна "косметическая поправка" – это закрепление норм об индексации пенсий и достойного пенсионного обеспечения. Пенсия в настоящий момент индексируется 2 раза в год, но Конституция РФ этот вопрос не регулирует.

8) Усиление роли Конституционного суда Российской Федерации.

К новым правам Конституционного суда РФ отнесут право проверки законопроекта на конституционность по запросу Президента.

9) Наделение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации полномочиями отрешать от должностей судей Конституционного и Верховного судов Российской Федерации.

Снятие с должности судей такого уровня будет допускаться по представлению Президента России и при совершении ими грубых проступков, порочащих честь и достоинство.

10) Закрепление принципов единой системы власти.

Предлагается убрать ограничение «не более двух президентских сроков подряд» и заменить на «не более двух президентских сроков». Хотя сам Президент подчеркнул, что этот вопрос не является принципиальным. По действующей редакции один Президент не может находиться у власти более двух сроков подряд.

Всего ко дню голосования к внесению изменений в основной закон готовится 206 поправок, которые затрагивают различные сферы жизни: экономическую, политическую, социальную, страховую, трудовую, семейную, экологическую, культурную и научную.

Принимаемые поправки призваны сделать политическую систему Российской Федерации более сбалансированной, с более дифференцированной системой сдержек и противовесов между ветвями и уровнями власти. Отдельного внимания заслуживает усиление роли регионов через повышение значимости института губернатора. Это идет в противовес с ранее доминирующей тенденцией на централизацию власти.

Важное значение имеет усиление законодательной ветви власти через передачу Государственной Думе РФ отдельных полномочий от Президента Российской Федерации. Но это не означает перехода Российской Федерации к парламентской республике, так как глава государства сохраняет за собой статус ключевой фигуры в политической системе, и именно у него сконцентрированы ключевые функции.

В "новой" Конституции будет закреплен ряд социальных обязательств в части зарплат и пенсий, что беспрецедентно улучшит положение граждан страны.

Напомним, что общероссийское голосование пройдет 1 июля 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени. Учитывая специфику эпидемиологической обстановки, гражданам будут предоставлены дополнительные возможности для голосования:

до дня голосования:

- электронное дистанционное голосование,

- голосование вне помещения для голосования на придомовых территориях,

- голосование вне помещения на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование в помещении для голосования,

- голосование на участках для голосования, образуемых на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании,

в день голосования:

- голосование в помещении для голосования,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование по месту нахождения ("Мобильный избиратель"),

- голосование по месту пребывания (для лиц, находящихся в больницах, СИЗО, для военнослужащих, находящихся вне расположения военной части, а также для лиц, работающих вахтовым методом).

Для обеспечения безопасности здоровья граждан будут предприняты все необходимые меры защиты. В профилактических целях на каждом участке для голосования будет организован пункт температурного контроля. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, бахилами, санитайзером).

Участок для голосования будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции. Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний.

Голосовать не только легко, но и безопасно! Отдай свой голос! Выбери свою Конституцию!

Избирательная комиссия Нижегородской области.