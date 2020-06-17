Ливни и град прогнозируются в Нижегородской области.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня и в первую половину ночи 21 июня на ряде территорий Нижегородской области, в том числе и в областном центре, ожидаются грозы, местами ливни, град, отдельные порывы северо-восточного ветра 13-18 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС. Не исключены обрушение ветхих конструкций, падение деревьев, нарушения в работе объектов энергетики.
Вероятны локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания
ливневых стоков. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.
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