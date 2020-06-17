Реконструкция двух участков дороги в Гагинском районе Нижегородской области завершится в конце октября Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Реконструкция в Гагинском районе двух участков дороги Субботино - Большая Уда общей протяженностью 8,8 км завершится к 30 октября.

Новое асфальтобетонное покрытие появится на участках трассы от 0 до 2,7 км и от 3,2 до 9,3 км.

Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, на сегодняшний день уже восстановлена и закреплена автомобильная дорога, а также смонтированы новые водопропускные трубы и переустроены сети связи. На первом участке уложен верхний слой основания из черного щебня.

"На втором участке трассы на 50% мы выполнили земляные работы, на четверть уложили дополнительный слой основания из песка и начали засыпать дорогу щебнем. В конце июня планируем приступить к укладке верхнего слоя дороги", - сообщил заместитель директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Андрей Левдиков.

Стоимость реконструкции обоих участков автомобильной дороги составляет 166,6 млн рублей. Завершить работы, согласно контракту, подрядчик должен к 30 октября 2020 года.

Специалисты отметили, что работы по ремонту данной автомагистрали способствуют достижению показателей национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в части сокращения доли региональных дорог, находящихся в ненормативном состоянии.