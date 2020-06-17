Новые случаи заражения COVID-19 не зарегистрированы за минувшие сутки в 33 районах Нижегородской области

Новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы за минувшие сутки в 33 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
8372 жителя региона, то есть 54,6% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели.
По данным на 20 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 15 328 человек, из них 7 317 человек проживает в Нижнем Новгороде, 8 011 – в районах и городских округах Нижегородской области. В частности, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 923 жителей Павловского района, у 867 человек - в Дзержинске, у 530 – в г.о. Бор, у 500 – в Кстовском районе, у 424 – в Дивеевском районе, у 419 человек - в Кулебакском районе, у 409 - в Богородском районе, у 401 – в г.о. Семеновский, у 247 - в Сергачском, у 212 – в Городецком и у 208 – в Балахнинском районах.
Напомним, с 16 июня 2020 года снят карантин в городском округе город Выкса. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Каждое решение о введении или снятии карантина принимается исключительно на основе рекомендаций Роспотребнадзора и в тесной координации с местными властями", - отметил Глеб Никитин.
Ранее, 21 мая, в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации был отменен карантин в поселке Гремячево (г.о.г. Кулебаки), 26 мая - в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, 27 мая - в селе Починки, 28 мая - в рабочем поселке Тумботино Павловского района. В Дивееве, Павлове и Кулебаках карантин продолжает действовать.
Напомним, с 12 июня 2020 года в Нижегородской области отменена обязательная изоляция для тех, кто приезжает из других регионов. Соответствующие изменения в Указ УО режиме повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Тем, кто въезжает в регион, больше не требуется оформлять цифровые подтверждения (QR-коды). Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из-за рубежа. С 12 июня также отменена необходимость цифрового подтверждения выхода из дома для жителей Нижегородской области.
Как уже сообщалось, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, здесь описаны основные симптомы коронавируса и даны рекомендации о защите от заражения.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 20.06.2020):
1. Ардатовский район – 141
2. г.о.г. Арзамас – 190
3. Арзамасский – 57
4. Балахнинский – 208
5. Богородский – 409
6. Большеболдинский – 47
7. Большемурашкинский – 12
8. г.о.г. Бор – 530
9. Бутурлинский – 30
10. Вадский – 11
11. Варнавинский район – 11
12. Вачский – 78
13. Ветлужский – 3
14. Вознесенский – 26
15. Володарский – 194
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 56
18. Выксунский – 120
19. Гагинский – 34
20. Городецкий – 212
21. Д.Константиновский – 66
22. Дзержинск – 867
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 21
25. Ковернинский – 28
26. Краснобаковский – 22
27. Краснооктябрьский – 174
28. Кстовский – 500
29. Кулебакский – 419
30. Лукояновский – 63
31. Лысковский – 133
32. Навашинский – 205
33. Павловский – 923
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 31
36. Пильнинский – 93
37. Починковский – 193
38. Семеновский – 401
39. Сергачский – 247
40. Сеченовский – 68
41. Сокольский – 20
42. Сосновский – 151
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 3
45. Тоншаевский – 39
46. Уренский – 42
47. Чкаловский – 24
48. Шарангский – 19
49. Шатковский – 189
50. Шахунский – 158
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Н.Новгород – 7 317
ВСЕГО по области: 15 328
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 1462
Канавинский – 1231
Ленинский – 1174
Сормовский – 858
Советский – 749
Нижегородский – 745
Московский – 650
Приокский – 448
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