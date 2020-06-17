Новые случаи заражения COVID-19 не зарегистрированы за минувшие сутки в 33 районах Нижегородской области Общество

Новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы за минувшие сутки в 33 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



8372 жителя региона, то есть 54,6% от общего числа заболевших коронавирусом, выздоровели.

По данным на 20 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 15 328 человек, из них 7 317 человек проживает в Нижнем Новгороде, 8 011 – в районах и городских округах Нижегородской области. В частности, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 923 жителей Павловского района, у 867 человек - в Дзержинске, у 530 – в г.о. Бор, у 500 – в Кстовском районе, у 424 – в Дивеевском районе, у 419 человек - в Кулебакском районе, у 409 - в Богородском районе, у 401 – в г.о. Семеновский, у 247 - в Сергачском, у 212 – в Городецком и у 208 – в Балахнинском районах.

Напомним, с 16 июня 2020 года снят карантин в городском округе город Выкса. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Каждое решение о введении или снятии карантина принимается исключительно на основе рекомендаций Роспотребнадзора и в тесной координации с местными властями", - отметил Глеб Никитин.

Ранее, 21 мая, в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации был отменен карантин в поселке Гремячево (г.о.г. Кулебаки), 26 мая - в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, 27 мая - в селе Починки, 28 мая - в рабочем поселке Тумботино Павловского района. В Дивееве, Павлове и Кулебаках карантин продолжает действовать.

Напомним, с 12 июня 2020 года в Нижегородской области отменена обязательная изоляция для тех, кто приезжает из других регионов. Соответствующие изменения в Указ УО режиме повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Тем, кто въезжает в регион, больше не требуется оформлять цифровые подтверждения (QR-коды). Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из-за рубежа. С 12 июня также отменена необходимость цифрового подтверждения выхода из дома для жителей Нижегородской области.

Как уже сообщалось, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, здесь описаны основные симптомы коронавируса и даны рекомендации о защите от заражения.



Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 20.06.2020):



1. Ардатовский район – 141

2. г.о.г. Арзамас – 190

3. Арзамасский – 57

4. Балахнинский – 208

5. Богородский – 409

6. Большеболдинский – 47

7. Большемурашкинский – 12

8. г.о.г. Бор – 530

9. Бутурлинский – 30

10. Вадский – 11

11. Варнавинский район – 11

12. Вачский – 78

13. Ветлужский – 3

14. Вознесенский – 26

15. Володарский – 194

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 56

18. Выксунский – 120

19. Гагинский – 34

20. Городецкий – 212

21. Д.Константиновский – 66

22. Дзержинск – 867

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 21

25. Ковернинский – 28

26. Краснобаковский – 22

27. Краснооктябрьский – 174

28. Кстовский – 500

29. Кулебакский – 419

30. Лукояновский – 63

31. Лысковский – 133

32. Навашинский – 205

33. Павловский – 923

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 31

36. Пильнинский – 93

37. Починковский – 193

38. Семеновский – 401

39. Сергачский – 247

40. Сеченовский – 68

41. Сокольский – 20

42. Сосновский – 151

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 3

45. Тоншаевский – 39

46. Уренский – 42

47. Чкаловский – 24

48. Шарангский – 19

49. Шатковский – 189

50. Шахунский – 158

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Н.Новгород – 7 317



ВСЕГО по области: 15 328



В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 1462

Канавинский – 1231

Ленинский – 1174

Сормовский – 858

Советский – 749

Нижегородский – 745

Московский – 650

Приокский – 448