"Поправки в Основной закон важны для развития нашей страны", - Нина Долгова Политика

Профессор Нижегородской консерватории, кандидат философских наук Нина Долгова прокомментировала предстоящее Общероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июня по решению Президента России Владимира Путина.

"На мой взгляд, все предлагаемые поправки в Конституцию весьма разумны. Конечно, есть скептически настроенные граждане, которые выступают против. Но мне кажется, не все из них постарались вникнуть в суть изменений в Основной закон. Не удивлюсь, если даже, возможно, вовсе не читали формулировки предлагаемых поправок, а просто повторяют чье-то не слишком компетентное мнение", - сказала Нина Долгова.

"А ведь поправки в Основной закон, действительно, важны для развития нашей страны. Очень нужны новые статьи о культуре и русском языке. Чрезвычайно важна для современной России поправка в Конституцию о суверенитете страны. Мы должны твердо отстаивать свою позицию, что границы нашей Родины не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах: нельзя ни дарить, ни отдавать свои земли", - отметила Нина Долгова.

"Хорошо, что голосование будет проходить в двух форматах — очном и дистанционным. Благодаря этому есть возможность проголосовать у тех те, кто в силу разных обстоятельств не может выйти из дома. Думаю, с интернет-голосованием справиться совсем несложно, главное – чтобы в широком доступе были понятные инструкции для тех, кто выберет именно этот вариант волеизъявления", - заявила Нина Долгова.