Первые волонтеры 800-летия Нижнего Новгорода прошли курс обучения в онлайн-формате Общество

Обучение волонтеров, которые будут задействованы при подготовке и во время проведения 800-летия Нижнего Новгорода, проходило с 25 мая по 2 июня в онлайн-формате при поддержке Центра городских волонтеров.

Как сообщает пресс-служба главы региона, из первых трех потоков обучающихся в основной состав вошли 157 человек. Всего программу освоили 174 человека.

Занятия включали в себя трехчасовые лекции в течение двух дней об основах волонтерской деятельности и серию видеоуроков об истории Нижнего Новгорода. После теоретической подготовки для обучающихся открывался доступ к написанию проверочного теста.

По результатам интервью и тестирования определили тех, кому предстоит пройти функциональное обучение непосредственно перед торжественными мероприятиями и стать полноправными волонтерами юбилея города. Следующий поток обучения будет запущен в конце августа.

"Формат онлайн-обучения был новым как для нас, так и для волонтеров. В обучении принимали участие не только действующие волонтеры, но и те, кто захотел попробовать себя в этом качестве впервые. При разборе кейсов опытные волонтеры делились историями и ситуациями из жизни, а новички предлагали варианты решения предложенных ситуаций", – рассказывает координатор проектов Центра городских волонтеров Марина Маслова.

"Мы рады, что кандидаты в волонтеры так ответственно подошли к процессу обучения и тестирования. Ждем скорейшей встречи с ними на городских мероприятиях", – добавила она.

Отметим, волонтером 800-летия Нижнего Новгорода может стать любой человек в возрасте от 16 лет, независимо от гражданства. Главное – иметь активную жизненную позицию, стремиться помогать людям, уметь работать в команде, любить Нижний Новгород. Подать заявку можно до конца 2020 года на сайте nizhny800.ru.

"Волонтер 800" будет задействован в ключевых событиях в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. Он получит экипировку, билеты на городские события, а также транспортную карту на время празднования юбилея в 2021 году.

Ранее присоединиться к команде волонтеров призывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"При подготовке к любым масштабным событиям мы активно задействуем волонтеров. Без них немыслимо проведение такого крупного праздника, как 800-летний юбилей Нижнего Новгорода. Новые навыки, полученные в процессе учебы и непосредственно волонтерской деятельности, обязательно помогут в дальнейшей жизни. Важно и индивидуально развитие, и готовность к командной работе", – отметил глава региона.