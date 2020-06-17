Более 10 тысяч нижегородцев протестировали систему электронного голосования Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал об итогах тестирования системы электронного голосования в Нижегородской области.

Участие в тестировании приняли 10 797 человек.

Нижегородцам необходимо было ответить на вопрос: "На что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте "Формирование комфортной городской среды?", выбрав один из двух предложенных вариантов: "благоустройство дворов" или "благоустройство общественных пространств".

В результате голоса разделились практически поровну: 50,2% - за общественные пространства, 49,8% - за дворы. Разница составила всего 49 голосов.

"Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в тестировании. Это стало очень полезным опытом и для тех, кто обеспечивает работу системы, и для самих избирателей. Процесс прошёл на достойном уровне. Специалисты смогли отработать различные ситуации, которые могут возникнуть на этапе голосования", - сказал губернатор.

"Приглашаю всех, кто ещё не успел, зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании. Это займёт совсем немного времени", - добавил Глеб Никитин.

Зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании можно до 14:00 21 июня.

Напомним, основной этап голосования пройдет в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля 2020 года. Отдать свой голос за территорию, которую необходимо благоустроить, нижегородцы могут на интернет-портале golosza.ru.

Глеб Никитин также напомнил, что у нижегородцев будет и еще одна возможность отдать свой голос за общественное пространство, которое необходимо преобразить. Это можно будет сделать 1 июля на избирательных участках, где организуют голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Для участия в выборе общественных пространств для благоустройства необходимо предъявить только паспорт. Принять участие в голосовании по выбору объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте: golosza.ru 7 июля 2020 года.

Как пообещал Глеб Никитин, результаты тестового голосования будут учитываться при формировании проекта формирования комфортной городской среды до 2024 года.

"Главная цель нацпроекта "Жилье и городская среда" — это улучшение качества жизни граждан за счет комплексного благоустройства дворов и общественных пространств, площадей, скверов, набережных. Средства на их преображение выделяются из федерального, областного и муниципального бюджетов. В текущем году на эти цели будет направлено 1,4 миллиарда рублей", - добавил Глеб Никитин.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.