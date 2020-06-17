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Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов вместе с волонтерами поздравил медработников с профессиональным праздником

20 июня 2020 17:26  [428] Общество

20 июня в преддверии Дня медицинского работника волонтерский центр "Единой России" посетил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Совместно с волонтерами они обсудили волнующие вопросы и поздравили медиков с профессиональным праздников.

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России" , в ходе встречи заместителю губернатора рассказали о работе волонтерского центра и помощи, которую сегодня оказывают нижегородцам.

"За три месяца работы мы отработали более 24,5 тысяч заявок. Сегодня у нас больше двух тысяч добровольцев, а волонтерские штабы есть во всех муниципальных районах Нижегородской области. В непростое время люди не остались в стороне, это в очередной раз показало, как много у нас в регионе неравнодушных людей", - рассказала заместитель руководителя регионального исполкома НРО партии "Единая Россия" Татьяна Скоробогатова.

Давид Мелик-Гусейнов поинтересовался у каждого волонтера, почему они решили стать добровольцами. Так, Роман Макаров в этом году заканчивает Нижегородский медицинский колледж по специальности "Лабораторная диагностика".

"Мы столкнулись с такой ситуацией впервые, и мне хотелось просто помогать людям. Это позволило набраться опытом, чтобы потом уже с определенными навыками влиться в работу медицинских организаций", - отметил волонтер.

С медицинскими учреждениями региона был организован телемост. На связь вышли медики Нижегородского территориального центра медицины катастроф, городской больницы №33 Нижнего Новгорода, Кстовской центральной районной больницы.

"От нашей дружной команды небезразличных людей примите самые искренние и теплые пожелания. Вы – герои, и прекрасно это знаете. Я очень хотел бы, чтобы этот статус продолжал звучать и после окончания пандемии", - обратился к медикам Давид Медик-Гусейнов.

Как отметил заместитель губернатора, прочная связка волонтеров и медиков позволяет быстрее вернуть к активной жизни людей, переболевших коронавирусом.

"Когда прошел острый период заболевания и люди выписаны домой, им нужна особая забота. Только качественный уход и поддержка вернут человека к нормальной жизни. Я всегда говорю, что у волонтеров в России и, в частности, в Нижегородской области совершенно особая энергетика. Это люди, которые приходят не для собственной выгоды, а по зову сердца, чтобы созидать. Каждый день шаг шагом, кирпич за кирпичом они складывают эту историю. Волонтеры хорошо знают все процессы, в курсе проблем в разных сферах и конкретных людей. Но своей энергетикой и вниманием они ускоряют решение этих проблем. Я выражаю огромную благодарность всем, кто сегодня помогает системе здравоохранения!" - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

"Нам очень приятно в этот праздничный день сказать слова благодарности и волонтерам. Ваша работа не всегда видна, но она незаменима. Вы приходите на помощь людям, которые нуждаются в поддержке, заботитесь о здоровье пожилых людях и тех, кто остался на амбулаторном лечении, не оставляете без внимания больницы", - сказал главный врач Кстовской центральной районной больницы Александр Цопов.

Напомним, "Единая Россия" собрала более 560 миллионов рублей, которые идут на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Так, совсем недавно волонтерский центр партии передал более 800 защитных костюмов в медицинские учреждения Нижегородской области. Ранее в рамках акции "Спасибо врачам" было передано три тысячи продуктовых наборов к чаю для врачей и сотрудников медучреждений. Также многие партийцы – депутаты всех уровней и представители местных отделений "Единой России" по всему региону продолжают лично оказывать различную помощь медикам.

"Нам важно, чтобы медики постоянно чувствовали нашу поддержку. У врачей и медперсонала, которые каждый день помогают заболевшим, сегодня колоссальная нагрузка. Именно медицинские работники, в первую очередь, берут основной удар на себя, уже три месяца без передышки ведут борьбу с коронавирусом. И благодаря именно их усилиям, тысячи людей уже выздоровели или сейчас идут на поправку. Спасибо всем медикам за то, что каждую минуту вы помогаете людям, за ваш сложный, благородный труд. В ваших руках самое дорогое и хрупкое, что есть на свете, – наши жизнь и здоровье", - обратился к медицнским работникам руководитель регионального исполкома и волонтерского центра НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

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