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Общество

Акция "Свеча Памяти" пройдет в Парке Победы в Нижнем Новгороде

20 июня 2020 17:56  [464] Общество

21 июня 2020 года в Нижнем Новгороде состоится всероссийская акция "Свеча памяти".

Организатором мероприятия выступает министерство культуры Нижегородской области и Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

По традиции акция "Свеча Памяти" проводится в России в ночь с 21 на 22 июня. После минуты молчания местные жители зажигают свечи памяти и устанавливают их у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

В Парке Победы добровольцы движения "Волонтеры Победы", ветераны боевых действий и представители мотоклуба "Ночные волки", соблюдая нормы социальной дистанции, зажгут свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

По информации НРО ВОД "Волонтеры Победы", мотоколонна мотоклуба "Ночные волки" привезет лампаду, зажженную от Вечного огня в Нижегородском кремле. Этим огнем участники события зажгут все свечи, расположенные в форме звезды и надписи "Нижний Новгород – Родина героев".

Завершится акция минутой молчания и возложением цветов к мемориалу советским воинам-освободителям.

Прибытие мотоколонны - 21:30.

Начало акции - 22:00.

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