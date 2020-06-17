Акция "Свеча Памяти" пройдет в Парке Победы в Нижнем Новгороде Общество

21 июня 2020 года в Нижнем Новгороде состоится всероссийская акция "Свеча памяти".

Организатором мероприятия выступает министерство культуры Нижегородской области и Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

По традиции акция "Свеча Памяти" проводится в России в ночь с 21 на 22 июня. После минуты молчания местные жители зажигают свечи памяти и устанавливают их у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

В Парке Победы добровольцы движения "Волонтеры Победы", ветераны боевых действий и представители мотоклуба "Ночные волки", соблюдая нормы социальной дистанции, зажгут свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

По информации НРО ВОД "Волонтеры Победы", мотоколонна мотоклуба "Ночные волки" привезет лампаду, зажженную от Вечного огня в Нижегородском кремле. Этим огнем участники события зажгут все свечи, расположенные в форме звезды и надписи "Нижний Новгород – Родина героев".

Завершится акция минутой молчания и возложением цветов к мемориалу советским воинам-освободителям.

Прибытие мотоколонны - 21:30.

Начало акции - 22:00.

(0+)