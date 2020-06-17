"Выражаю всем медицинским работникам искреннюю признательность за каждодневный благородный и тяжелый труд", - Владислав Атмахов Общество

Выражаю всем медицинским работникам искреннюю признательность за каждодневный благородный и тяжелый труд, - Владислав Атмахов

"Выражаю всем медицинским работникам искреннюю признательность за каждодневный благородный и тяжелый труд", - Владислав Атмахов.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области от фракции ЛДПР Владислав Атмахов поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником

"Врачи - это те люди, которые присутствуют рядом с нами в самые важные и одновременно самые сложные моменты нашей жизни - будь это травма, тяжелая болезнь или рождение ребёнка. И сейчас такой переломный момент для всего мира - медики, можно сказать, находятся на первой линии фронта. Они жертвуют своим временем, здоровьем и порой жизнью, чтобы спасти человечество от этого коварного заболевания.

И я хочу поблагодарить каждого работника этой сферы.

Знаю, что сейчас вам приходится нелегко. Но я обещаю, что мы никогда не забудем ваш подвиг.

Выражаю всем медицинским работникам искреннюю признательность за самоотверженность, за талант и сострадание, за каждодневный благородный и тяжелый труд, за преданность своему делу, профессионализм, терпение и человеческую доброту.

Искренне желаю вам здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия!" - говорится в поздравлении.

СПРАВКА

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и на Украине, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).

Празднуется на основании указа Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях", в редакции от 1 ноября 1988 года. Эта традиция сохраняется в странах постсоветского пространства.