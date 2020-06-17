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Политика

Летняя онлайн-стажировка "Команды правительства" стартовала в Нижегородской области

21 июня 2020 10:04  [278] Политика

Летняя онлайн-стажировка "Команды правительства" стартовала в Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, мероприятия организованы в дистанционном формате по четырём направлениям подготовки: IT, HR, бережливые технологии и контент-менеджмент. В качестве наставников выступают координаторы проекта "Команда правительства". На участие в нем подали заявки студенты ННГУ, НИУ РАНХиГС и РАНХиГС г. Москва.

Участникам предстоит выбрать интересующее их направление и приступить непосредственно к стажировке, которая продлится до 31 августа 2020 года. Стажировка включает два этапа. На первом наставники расскажут о своей сфере деятельности, опыте работы в ней и связанных с этим нюансах. На втором этапе участники сами включаются в процесс реальной работы. В результате практиканты напрямую ознакомятся с выбранной профессиональной областью и работой государственных органов.

По итогам стажировки практикантов включат в базу перспективных специалистов и управленцев региона, им будут даны характеристика и рекомендации на основе их профессиональных достижений в ходе практики и помощь от HR-специалистов "Команды правительства" в составлении резюме.

Напомним, что презентация программы "Команда правительства", о которой глава Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года.

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