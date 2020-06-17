Девять общественных пространств в Павлове вынесут на рейтинговое голосование Общество

Девять общественных пространств в Павлове вынесут на рейтинговое голосование

Девять общественных пространств в Павлове вынесут на рейтинговое голосование. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Рейтинговое голосование по выбору общественных пространств к благоустройству состоится в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля 2020 года в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тыс. человек. Благоустраивать выбранные территории будут в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Так, жителям Павлова предложат проголосовать за дальнейшее преображение стадиона на Калининском поселке и парка "Дальняя Круча". В список вошли и две набережные - на улицах Ломоносова и Кирова, городской пляж и парки "Рябиновая роща", "40 лет ВЛКСМ", а также скверы им. Фаворского и им. Суворова.

Глеб Никитин напомнил, что всего в перечень для голосования вошли 133 объекта, 63 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 – в районах области.

Отдать свой голос за территорию, которую необходимо благоустроить, нижегородцы могут на интернет-портале: golosza.ru.

Кроме того, это можно будет сделать 1 июля на избирательных участках, где будет организовано голосование по поправкам в Конституцию РФ. Для участия в выборе общественных пространств для благоустройства необходимо предъявить только паспорт.

Принять участие в голосовании по поводу выбора объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы 7 июля 2020 года на сайте golosza.ru.

"Наша главная задача в рамках реализации национального проекта – комплексно благоустраивать дворы и общественные пространства, чтобы улучшать качество жизни людей, активнее вовлекать их в этот процесс. В прошлом году свои голоса за общественные пространства, которые сейчас преображаются, отдали больше 223 тыс. нижегородцев. Это отличный результат! В этом году рассчитываем, что участие в голосовании примет не меньше нижегородцев. В дальнейшем также важно подключать людей к обсуждению проектов благоустройства территорий, чтобы они получились максимально удобными и комфортными для отдыха", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.