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Общество

Праздничная подсветка появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День медицинского работника

21 июня 2020 10:55  [382] Общество
Праздничная подсветка появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День медицинского работника

Праздничная подсветка появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День медицинского работника

Праздничная подсветка появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День медицинского работника. Об этом сообщает региональный филиал ФГУП "РТРС".

Согласно информации, световое панно вышки окрасится узнаваемыми символами медицины (бьющимся сердцем, графическим изображением динамики пульса) и текстовым поздравлением с праздником.

Иллюминацию включат 21 июня с 21:30 до полуночи.

СПРАВКА
Нижегородская телебашня построена в 1957 году, ее высота - 196 м. Объект обеспечивает эфирным телерадиосигналом Нижний Новгород и близлежащие населенные пункты в радиусе до 60 км. Новую архитектурно-художественную подсветку установили на главной телебашне региона в 2018 году.

По вопросам эфирного телерадиовещания жители региона могут обращаться на горячую линию: 8 800 220-20-02. Дополнительная информация - на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

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