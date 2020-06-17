Праздничная подсветка появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День медицинского работника Общество

Праздничная подсветка появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День медицинского работника

Праздничная подсветка появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День медицинского работника. Об этом сообщает региональный филиал ФГУП "РТРС".

Согласно информации, световое панно вышки окрасится узнаваемыми символами медицины (бьющимся сердцем, графическим изображением динамики пульса) и текстовым поздравлением с праздником.

Иллюминацию включат 21 июня с 21:30 до полуночи.

СПРАВКА

Нижегородская телебашня построена в 1957 году, ее высота - 196 м. Объект обеспечивает эфирным телерадиосигналом Нижний Новгород и близлежащие населенные пункты в радиусе до 60 км. Новую архитектурно-художественную подсветку установили на главной телебашне региона в 2018 году.

По вопросам эфирного телерадиовещания жители региона могут обращаться на горячую линию: 8 800 220-20-02. Дополнительная информация - на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.