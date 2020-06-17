Около 8,5 тыс. нижегородцев вылечились от коронавируса Общество

Около 8,5 тыс. нижегородцев вылечились от коронавируса

Около 8,5 тыс. нижегородцев вылечились от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, согласно информации к 21 июня 2020 года, 8,414 тыс. жителей региона, то есть 54% от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19, выздоровели.

При этом подтверждено ещё 227 случаев заражения, общее число заболевших достигло 15,555 тыс. человек. Около 5,5 тыс. пациентов проходят лечение амбулаторно, то есть на дому, так как течение болезни у них бессимптомное или в легкой форме; порядка 1,5 тыс. — в больницах. 14 человек остаются в обсерваторах.

Кроме того, от коронавируса скончались ещё пять жителей области, число летальных случаев, таким образом, достигло 198. Отмечается, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Тестирование на коронавирус прошли 369,133 тыс.нижегородцев, что составляет порядка 10,6 тыс. человек на 100 тыс. населения. Только за минувшие сутки были протестированы 6,131 тыс. человек.

"С одной стороны, массовое тестирование, как и масштабное перепрофилирование учреждений здравоохранения, дает нам возможность контролировать заболеваемость. Но, с другой, уровень распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе пока еще достаточно серьезный. Поэтому мы продолжим наращивать тестирование, чтобы выявлять заболевание на ранней стадии, в случаях, когда оно проходит бессимптомно. Такой подход позволяет сократить нагрузку на врачей, и главное – своевременно оказать медицинскую помощь больному", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.