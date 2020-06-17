Активисты "Единой России" в Ленинском районе привели в порядок мемориал героям ВОВ Общество

фото: РИК НРО Единой России

Активисты "Единой России" в Ленинском районе Нижнего Новгорода привели в порядок мемориал героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии.

В частности, 20 июня в порядок было приведено мемориальное сооружение "Стела памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам завода "Хромтан", расположенное на ул. Шекспира.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского субботника по благоустройству воинских захоронений, памятных знаков и мемориалов. В нем приняли участие депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова, директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов, а также активисты волонтерского центра "Единой России".

"Наши деды и прадеды победили в кровопролитной войне, мы помним и чтим их заслуги и подвиги. Памятники героям Великой Отечественной войны – это наша память, наша история, которую необходимо беречь и сохранить для следующих поколений. Теперь ко Дню памяти и скорби у мемориала будет достойный вид. И когда будут сняты все ограничительные меры, ветераны, жители смогут прийти сюда и почтить память героев. Эта наша дань памяти и благодарность всем, кто внес свой вклад в Великую Победу на фронте и в тылу", - сказала Татьяна Скоробогатова.

Добровольцы очистили и зашпатлевали монумент, обновили надписи на гранитных плитах, выпололи траву на дорожке и скосили ее на газонах.

"Сегодня мы привели в порядок территорию мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Для нас это было важно – великая история нашей страны запечатлена в этих памятниках. Это наш долг перед теми, кто прошел эту страшную войну, защитил Родину и спас мир от фашизма. И до тех пор, пока мы помним об этом, герои бессмертны, они живы в нашей памяти", - уверен Денис Миронов.

В рамках партийного проекта "Историческая память" ко Дню Победы местные отделения партии во всех районах и городских округах области совместно с администрациями муниципалитетов провели мониторинг состояния всех памятных комплексов, обелисков и стел. Традиционно каждый год Нижегородское региональное отделение "Единой России" проводит мероприятия по реставрации и благоустройству мемориалов, обелисков, памятников и мест воинских захоронений во всех населенных пунктах региона.