Новая антикризисная программа по развитию бизнеса и поддержке предпринимателей стартовала в Нижегородской области Экономика

Новая антикризисная программа по развитию бизнеса и поддержке предпринимателей стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, новым этапом антикризисной поддержки бизнеса станет проект "Популяризация предпринимательства в Нижегородской области - 2020" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Программа предусматривает максимальный охват: принять участие в нем могут нижегородцы в возрасте от 14 лет – как действующие предприниматели, так и те жители, которые хотят получить бизнес-навыки, открыть свое дело, подержать или перепрофилировать имеющийся бизнес, что сейчас особенно важно.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, "Популяризация предпринимательства" - комплексный проект. При регистрации на портале проекта пользователи проходят тестирование на определение предпринимательских способностей, по итогам будут сформированы конкретные рекомендации, например, участники программы получат наставника. Для предпринимателей будущего, то есть, для нижегородцев младше 18 лет, подготовлена специальная образовательная программа: они изучат основы ведения бизнеса, подготовят и защитят свои бизнес-проекты.

Каждый участник может воспользоваться бизнес-консультацией: ответы предпринимателям будут готовить эксперты федерального и регионального уровня. Кроме того, во время вебинаров с отраслевыми экспертами и амбассадорами проекта участники обсудят наиболее актуальные вопросы, связанные с работой в кризисный период.

Также нижегородцы смогут принять участие в конкурсе бизнес-идей, победители которого получат ценные призы, экспертную оценку своих проектов и менторскую поддержку. Перейти от идей к реальным проектам участникам поможет бесплатная регистрация юридических лиц, также предусмотренная в рамках проекта.

Среди амбассадоров проекта – международный консультант программы развития ООН, представители компании Intel, МТС, ГК "Титан", руководства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, общественной организации "Опора России", ТПП Нижегородской области, зарубежные партнеры, например, компания Shneider Group, а также успешные предприниматели Нижегородской области.

Участие в проекте бесплатное.

Зарегистрироваться можно на протяжении ближайших 30 дней. Подробная информация о проекте на официальном портале: mybiznn.ru. Справочную информацию можно получить по телефону: 8 800 201 52 80 (звонок бесплатный).

Проект реализуется министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным Агентством по развитию кластерной политики и предпринимательства в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".