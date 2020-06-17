Эксперты "Команды 800" рассмотрели пять проектов к юбилею Нижнего Новгорода Общество

автор фото: Владимир Яшин

Эксперты "Команды 800" рассмотрели пять проектов к юбилею Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, направление "Событийная программа" были рассмотрены на экспертной сессии "Команды 800" в режиме онлайн. В ближайшее время рабочая группа определит, какие выбранные экспертами проекты необходимо поддержать, и обозначит методы их реализации к 800-летию Нижнего Новгорода.

Городской фестиваль русской культуры "Брусничный джем" презентовали представители ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Проект существует с 2013 года. В 2020 году фестиваль предложили провести в декабре этого года на спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт". Территория будет поделена на тематические и интерактивные зоны. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, насладиться концертной программой и послушать образовательные лекции. Кроме того, в программе – катание на тройке лошадей и другие зимние забавы. Благодаря поддержке "Команды 800" организаторы рассчитывают сделать фестиваль более масштабным и узнаваемым на общероссийском уровне.

Чемпионат мира по плаванию в открытой воде X-WatersVolga предлагается приурочить к 800-летию Нижнего Новгорода. Проект реализуется в регионе с 2016 года. X-WatersVolga – это самый массовый заплыв на открытой воде в России и один из крупнейших в Европе. В нем участвуют не только профессиональные спортсмены, но и простые любители плавания, достигшие 18 лет. В 2020 году событие должно привлечь большое количество участников и зрителей не только из других регионов, но и со всего мира.

В рамках фестиваля "Nizhny Novgorod Open (NN Open)" предложено объединить все спортивные сообщества Нижнего Новгорода. Площадкой для проекта выбран "Спорт Порт". Рядом со стадионом, в знаковом для всех нижегородцев месте, организаторы хотят провести любительские соревнования по футболу, пляжному волейболу, экстремальным видам спорта и другим дисциплинам. Фестиваль призван повысить спортивный и туристический престиж Нижегородской области и способствовать популяризации и пропаганде здорового образа жизни.

"Международный фестиваль тепловых аэростатов-2020" был представлен организаторами таких проектов, как "Рождественской фиеста" и "Кубок Вызова-ШарНН". В 2020 году планируется увеличить количество участников в гонке, а также дать возможность большему количеству людей подняться в воздух на аэростате.

Кроме того, комиссия экспертов повторно рассматривала городской экологический фестиваль Botanica, который стал традиционным для Нижнего Новгорода. Это событие уже поддерживала команда "Нижний 800" в 2019 году. В этом году организаторы рассчитывать провести фестиваль еще более масштабно.

Напомним, в 2020 году поменялись правила подачи проектов по направлению "Команда 800". Общий бюджет на 2020 год – 25 млн рублей. Категории тех, кто сможет получить грант, расширены. Максимальный размер выдаваемого гранта ограничен 4 млн рублей. Срок подачи проектов до 100 тыс. руб. – 1 марта 2021 года, а проектов свыше 100 тыс. рублей. – 1 декабря 2020 года. Что касается менее проработанных предложений горожан – на уровне идей, – их можно предлагать до 1 марта 2021 года.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев предлагать свои проекты в рамках направления "Команда 800".

"Главная задача "Команды 800" – вовлечь жителей Нижнего Новгорода в подготовку к празднованию 800-летия города. Задумайтесь, что ваше предложение будет означать для родного города, каково будет наследие этого проекта. Каждое из событий должно запомниться, стать началом хорошей традиции", – отметил Глеб Никитин.