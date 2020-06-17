Главврачу нижегородской больницы №29 Юлии Гаревской указом президента присвоено звание Героя Труда РФ Общество

Юлия Гаревская Фото: с сайта фото: http://www.female-doctor.ru

Главврачу больницы №29 в Нижнем Новгороде Юлии Гаревской указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя Труда РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Нижегородской области в свой профессиональный праздник - День медицинского работника, который отмечается 21 июня, государственных наград удостоены 17 представителей здравоохранения.

Так, согласно указу Владимира Путина, звание Героя Труда Российской Федерации "за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (Covid-19)" присвоено главному врачу ГБУЗ Нижегородской области "Городская клиническая больница №29" Юлии Гаревской.

Кроме того, орденом Пирогова - "за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (Covid-19), самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга" награждены:

- заведующая лабораторией Нина Бруснигина,

- заведующая отделом Ольга Дерябина,

- биолог Лариса Маясова,

- главный врач Наталья Неумоина,

- биолог Татьяна Слепнева,

- биолог Светлана Сорокина,

- врач Ольга Савина.



Звание "Заслуженный врач РФ" присвоено:

- Зубарову Петру Георгиевичу, заместителю главного врача по медицинской части ГБУЗ Нижегородской области "Инфекционная больница №23 Нижнего Новгорода",

- Каштановой Юлии Ивановне, заведующей отделением ГБУЗ Нижегородской области "Шатковская центральная районная больница",

- Козловой Марине Павловне, заведующей отделением ГБУЗ Нижегородской области "Инфекционная больница №23 Нижнего Новгорода",

- Люлиной Ольге Юрьевне, врачу ГБУЗ Нижегородской области "Городская поликлиника №7 Нижегородского района Нижнего Новгорода,

- Меллеру Ефиму Соломоновичу, заведующему отделением ГБУЗ Нижегородской области "Городская клиническая больница №29 Приокского района г. Нижнего Новгорода",

- Переводовой Наталье Григорьевне, заведующей поликлиникой ГБУЗ Нижегородской области "Центральная городская больница Арзамаса",

- Саломатину Александру Геннадьевичу, заведующему отделением ГБУЗ Нижегородской области "Инфекционная клиническая больница №2 Нижнего Новгорода",

- Федоровцеву Владимиру Андреевичу, врачу ГБУЗ Нижегородской области "Городская клиническая больница №5 Нижегородского района Нижнего Новгорода",

- Храмушеву Николаю Юрьевичу, заведующему отделением ГБУЗ Нижегородской области "Городская больница №28 Московского района Нижнего Новгорода".

"Жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдёт в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны, так же, как и доблестное служение врачей и медсестёр в годы Крымской войны, Первой мировой и Великой Отечественной", - сказал накануне Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что присуждение высоких государственных наград и званий свидетельствует о высочайшем профессионализме медиков Нижегородской области и их преданности своему делу.

"За последние месяцы медицинские работники оказались на переднем крае борьбы с незнакомым и очень коварным врагом. С уверенностью можно сказать, что наши медики с честью справились с новым вызовом. Конечно, борьба ещё далека от завершения, но полученный опыт даёт надежду на то, что болезнь в таком её проявлении вскоре уйдёт из нашей жизни", - сказал глава региона.

По его словам, награды президента России Владимира Путина в День медицинского работника - это знак признания всему медицинскому сообществу региона. Свои знаки отличия в ближайшее время будут вручены и областном уровне.