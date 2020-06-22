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Происшествия

Жители Самарской области похитили 350 т дизельного топлива из нефтепровода в Кстове

22 июня 2020 09:01  [195] Происшествия

Жители Самарской области похитили свыше 350 т дизельного топлива из нефтепровода в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, летом 2019 года двенадцать злоумышленников осуществили незаконную врезку в нефтепродуктопровод на территории производственной базы в Кстовском районе. Для этого они специально приобрели необходимую технику (тракторы, установка для бурения и иное).

Всего они похитили дизельное топливо на сумму более 14 млн рублей.

Позже злоумышленники купили новое оборудование, в том числе трубы большего диаметра протяженностью свыше 6 км, и приготовились к повторной врезке. Делали они это ночью, используя рации и приборы ночного видения. Но были задержаны полицией.

В отношении четверых утверждено обвинительное заключение по пп. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в Кстовский городской суд. Уголовные дела в отношении четырех соучастников, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, находятся в производстве суда. Еще четверо обвиняемых находятся в розыске.

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