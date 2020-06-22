"Голосование за поправки в Конституцию – это мониторинг общественного мнения и состояния российского социума", - Надир Хафизов

"Голосование за поправки в Основной закон страны, инициированные президентом России Владимиром Путиным, - это мониторинг общественного мнения и состояния российского социума", - завил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам Надир Хафизов, комментируя поправки в Конституцию, судьбу которых россиянам предстоит решить путем всенародного голосования 1 июля.
"Мы можем таким образом проследить и понять, как формируется общественное мнение вокруг совершенно очевидных и здравых вещей. Именно поэтому нужно идти и голосовать, использовать возможность проявить свою гражданскую позицию", - пояснил он.
"Поправки, касающиеся социальных гарантий, права на труд, пенсионного обеспечения, нужно непременно закрепить в Конституции. О многих поправках можно сказать, что они касаются буквально каждого. В этом случае можно быть уверенным, что при преемственности власти эти гарантии будут незыблемы, и с ними будет вынуждены считаться будущие руководители страны", - сказал Надир Хафизов.
"В любом случае, процесс, который сейчас происходит в государстве, необходим. Нужно мониторить общественное мнение, уточнять и закреплять в Конституции гарантии, предоставлять людям возможность высказываться о том, что они знают и понимают. При этом чрезвычайно важно, как будет организован и устроен механизм исполнения поправок. Это ключевой вопрос. Мне довелось пожить при нескольких Конституциях, в них декларировалось много чего хорошего. Нашим гражданам за всю историю государства обещали и каждой семье по отдельной квартире, и коммунизм. Итоги обещаний хорошо известны. Поэтому меня серьезно волнуют вопросы, выражаясь юридическим языком, правоприменения статей Основного закона. Возможно, обновленной Конституции необходим еще один пункт - о механизме ответственности исполнения", - добавил он.
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