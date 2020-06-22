Инвестиции в апарт-отели: особенности, преимущества

Ни для кого не секрет, что отличный способ сберечь свои деньги – инвестировать в недвижимость. И пока кто-то скупает квартиры, кто-то инвестирует в апарт-отели вместе с gbhsi.es. Это отличная альтернатива покупке жилья для сдачи. Люди часто не задумываются о том с какими проблемами придется столкнуться, а именно: бесконечный поиск надежных арендаторов, составление правильного договора аренды, взимание платы ежемесячно и контроль оплаты коммунальных услуг.

Для начала стоит упомянуть о том, что такое апарт-отель. Это своеобразный жилой комплекс, где частично присутствуют элементы гостиницы. Это может быть наличие ресепшена, бронирование, уборка, наличие зон отдыха и многое другое. Апартаменты пользуются большей популярностью у туристов, чем номера в гостинице. Это намного удобнее, чем номер, так как в вашем распоряжении будет полноценная кухня, спальня, гостиная зона. Обычно апартаменты оборудованы необходимой техникой: электрочайник, свч-печь, посуда. Конечно в номере будет небольшая плита и зона для приготовления пищи.

Эти все плюсы для туристов, а вы как арендодатель получаете намного больше преимуществ.

• Регулярный доход. Инвестировав один раз, вы будете получать доход ежемесячно. А стоимость апартаментов окупится пожалуй быстрее, чем покупка жилья под сдачу. Связано это в первую очередь с тем, что стоимость аренды апартаментов выше стоимости аренды гостиничного номера или сдачи в аренду даже квартиры-студии.

• Востребованность. Жилье такого типа востребовано круглый год. Апартаменты – часть отеля, поэтому их будут арендовать не реже других номеров. Инвестиционные риски низкие. При всем этом вам не придется заморачиваться с рекламой и поиском жильцов.

• Обслуживание. Вам не нужно беспокоиться об обслуживании вашего помещения. Этим займутся высококвалифицированные специалисты комплекса. При необходимости они произведут ремонт, заменять сантехнику и сделают другие работы. Инвестор просто получает прибыль и не беспокоится о решении подобных житейских вопросов.

• Престижность. Если есть свободные денежные средства, то намного престижнее их вложить в апарт-отель где-то за границей, чем купить недвижимость у себя на родине.

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