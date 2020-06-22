Особенности использования инвайт-кода

Если вы новичок в игре World of Tаnks, то эта статья расскажет вам много нового. Как и в любой игре здесь есть много бонусов, проводятся розыгрыши и можно найти инвайт-коды. Подробнее о том, что это такое будет идти речь дальше.

Инвайт-код активируется только один раз и представляет собой уникальное сочетание цифр и букв. Секретный код дает право использовать разные привилегии. Например, может быть доступен премиум-аккаунт на какой-то период, так же можно получить технику, оборудование или золото. Именно поэтому доступна инвайт ссылка 2020 для новичков.

Есть еще другое понятие – бонус-код. Он может применятся в уже существующем аккаунте и это главное отличие от инвайта. Не стоит их путать. Инвайт-код имеет особенности, которые присущи только ему.

• Если вам подарили инвайт-код, то стоит обратить внимание на некоторые моменты: к какой из игр принадлежит карта и регион действия. Нельзя использовать коды от World of Warship к игре World of Tаnk и наоборот. Также если регион будет .eu, а активировать вы пытаетесь в зоне .ru, то код не сработает.

• Инвайт-коды ограничены по сроку действия. Не стоит забывать об этом иначе потеряете возможность прокачать свой профиль.

• Активировать код можно только один раз и при создании аккаунта только на официальном сайте.

Код доступен для ввода только при регистрации. Для этого нужно зайти на официальный сайт вселенной игр, создать аккаунт, заполнить все требуемые данные и внизу обратить внимание на поле «У вас есть инвайт-код?». В этом окошке и нужно вводить сочетание букв и цифр. После этого бонусы будут зачислены, и вы сможете наслаждаться игрой.

Код нельзя купить, его можно заполучить всего двумя способами. Первый связать с участием в различных акциях вселенной игр, розыгрышах от партнеров. Часто печатные издания, платежные партнеры проводят акции для привлечения новых игроков и поддержания интереса уже существующих. Нужно внимательно следить за этим, чтобы не упустить возможность. Второй способ – посещать выставки, встречи с разработчиками, где часто дарят инвайт-коды.

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