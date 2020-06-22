Ремонт дороги Останкино-Большеорловское-Березовский-Рустай завершился в Борском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт дороги Останкино-Большеорловское-Березовский-Рустай завершился в Борском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Новое асфальтобетонное покрытие появилось на участке длиной 8 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Благодаря национальному проекту мы постепенно приводим в нормативное состояние региональные дороги. На этот год у нас запланирован ремонт 195 участков. Их общая протяженность превышает 880 километров – это на 116 километров больше, чем мы отремонтировали в прошлом году", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме укладки нового асфальтобетонного покрытия, в рамках нацпроекта на данном участке была выполнена подсыпка и планировка обочин, нанесена горизонтальная разметка и установлены дорожные знаки. Приемку работ провели специалисты Главного управления автомобильных дорог региона.

"Приемка показала, что работы выполнены в соответствии с ГОСТ. Поперечные уклоны в норме, просвет между рейкой и дорогой не превышает шести миллиметров. Если бы он был больше, то мы бы обязали подрядчика переделать все полностью", - отметил заместитель руководителя ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Андрей Левдиков.

Стоимость работ составила 57,5 млн рублей. Также в Борском районе продолжается ремонт 3,3 км участка дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров. Его проводят в ночное время.