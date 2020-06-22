Металлопрокат: виды и область применения

Металлопрокат так или иначе применяется практически повсеместно: строительство, автомобильная промышленность, станкостроение и так далее. Строительный рынок переполнен современными строительными материалами, но несмотря на это большим спросом по сей день пользуются изделия из черного и цветного металлопроката от компании https://mskukraine.com/. Эта продукция остается востребованной, а ассортимент ее только расширяется.

Металлопрокат может быть разный и от этого зависят такие свойства как прочность и надежность. Самыми популярными на рынке считаются следующие виды:

• Сортовой. Имеет форму катанки, квадрата, круга и другие. Чаще всего в монолитно-каркасном строительстве используют такую форму металлопроката.

• Фасонный. Быстровозводимые здания и сооружения не обходятся без таки форм как швеллер, уголок, тавр и другие.

• Листовой. Из названия становится понятно, что данный металлопрокат выпускается в форме листов: оцинкованные, стальные горячекатаные или холоднокатаные. Распространенный вид в машиностроении.

• Художественный. Без этого вида не обходится художественная ковка, архитектурные украшения.

• В отдельную категорию выделяют нержавеющий металлопрокат.

Машиностроительная область потребляет больше всех металла. Без него автомобиль будет всего лишь деревянной повозкой. Для создания корпуса используется листовой металл, а для сборки используют проволоку. Тяжелое машиностроение не обходится без металлических труб, а штампованный прокат используется повсеместно.

Такие изделия как уголки используются для сборки любой мебели. Сетка служит в качестве фильтра. В пищевой промышленности используют специальные листы металла. Некоторые виды посуды, элементы бытовой техники – все делается из листов металла. Ограждения, армирующие части широко используют при благоустройстве дорог. Существует даже специальный рельсовый прокат, который нужен для строительства железнодорожных путей. Из этого можно сделать вывод о том, что металлопрокат нужен везде и без него современная жизнь не была бы такой как она есть.

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