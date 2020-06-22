Глеб Никитин предложил наложить мораторий на расторжение приоритетных инвестсоглашений в Нижегородской области Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона законопроект "О приостановлении действия абзаца второго части 41 статьи 11 Закона Нижегородской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом он предлагает приостановить нормы действующего законодательства в отношении инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области и по тем или иным причинам не исполняющих обязательств.

Приоритетным инвестиционным является прошедший экспертизу и конкурсный отбор проект, реализация которого обеспечивает положительный экономический и социальный эффект для Нижегородской области. Данный статус, присвоенный при согласовании региональных правительства и Законодательного собрания региона, предполагает предоставление налоговых льгот и субсидий.

В случае присвоения такого статуса инвестор и правительство заключают соглашение, в котором прописаны обязательства обеих сторон. Правительство Нижегородской области при неисполнении инвестором своих обязательств вправе принять решение о расторжении инвестиционного соглашения либо о заключении дополнительного соглашения.

Глеб Никитин подчеркнул, что в текущих экономических условиях эта мера является избыточной.

"Мы очень ценим, что инвесторы не отказываются от своих планов по реализации проектов в нашем регионе. При этом прекрасно понимаем: проблемы с исполнением обязательств могут возникнуть у многих. Поэтому я принял решение ввести мораторий на расторжение инвестсоглашений по приоритетным проектам до конца 2020 года", - отметил Глеб Никитин.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков рассказал, что всего на сегодняшний день действует 36 инвестиционных соглашений между правительством региона и инвесторами, реализующими приоритетные инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций более 370 млрд рублей.

Напомним, для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ОЭЗ в Дзержинске, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.