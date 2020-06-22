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Политика

"Поправки, касающиеся медицины, "оздоровят" и Конституцию, и нацию", - Денис Миронов

22 июня 2020 10:58  [326] Политика

"Поправки, касающиеся медицины, "оздоровят" и Конституцию, и нацию", - объяснил важность Общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию, которое по решению президента России Владимира Путина состоится 1 июля, директор государственного регионального Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области (ЦСМ Росстандарта) Денис Миронов.

"Пандемия очень четко продемонстрировала актуальность поправок в Конституцию в части медицины. Коронавирус дал понять всему миру, что система здравоохранения является первостепенной функцией любого государства. Конституция и раньше гарантировала нам бесплатность медицинской помощи, однако по поводу ее доступности и, самое главное, качества услуг, давно возникали нарекания", - сказал он.

"Неслучайно, по данным ВЦИОМ, 95% россиян самыми важными считают поправки, касающиеся социальной сферы, причем, в первую очередь, именно здравоохранения. Вопрос доступности медицины в последние годы начал решаться. Все регионы уделяют внимание кадровой проблеме, в стране идет активное развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов, а с 1 июля стартует программа по оснащению новой техникой поликлиник, районных больниц и станций скорой помощи. В Нижегородской области по отдаленным районам уже несколько лет курсируют "Поезда здоровья", а на проведение капремонта всех медицинских учреждений региона выделено 6,1 млрд рублей", - напомнил руководитель ЦСМ Росстандарта.

"А вот вопрос качества оказываемой медпомощи призваны решить поправки в Конституцию. Они позволят  сделать здравоохранение системным: закрепить единые по всей стране стандарты и клинические рекомендации, обеспечить медицинские учреждения соответствующим оборудованием, независимо от региона. И ответственность за это будут нести все ветви власти – федеральная, региональная и муниципальная, так что "бюрократический футбол" прекратится", - уверен он. 

"В условиях пандемии, как никогда, важно проголосовать за изменения в сфере здравоохранения, ведь они не только обеспечат стабильность и качество оказания помощи по всей стране, но и будут гарантией дальнейшего совершенствования этой системы", - заключил он. 

 

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