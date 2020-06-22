"Горячая линия" об аварийных домах пройдет в Нижнем Новгороде 23 июня

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры проведет "горячую телефонную линию" об аварийных домах 23 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Нижегородцы смогут задать вопросы по теме: "О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным".
"Горячая линия" будет работать с 10:00 до 16:00.
Телефон: 439-02-45.
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