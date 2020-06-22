"Горячая линия" об аварийных домах пройдет в Нижнем Новгороде 23 июня Общество

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры проведет "горячую телефонную линию" об аварийных домах 23 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородцы смогут задать вопросы по теме: "О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным".

"Горячая линия" будет работать с 10:00 до 16:00.



Телефон: 439-02-45.