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Общество

"Горячая линия" об аварийных домах пройдет в Нижнем Новгороде 23 июня

22 июня 2020 10:50  [93] Общество

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры проведет "горячую телефонную линию" об аварийных домах 23 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородцы смогут задать вопросы по теме: "О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным".

"Горячая линия" будет работать с 10:00 до 16:00. 

Телефон: 439-02-45.

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