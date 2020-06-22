Нижегородцы могут по "горячей линии" узнать о поправках в Конституцию и о порядке участия в голосовании

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Аппарат уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 22 и 23 июня проводит прямую телефонную линию, приуроченную к Общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.
Голосование по решению президента России Владимира Путина состоится 1 июля 2020 года.
Специалисты расскажут нижегородцам об изменениях в Конституции РФ и о порядке участия в голосовании.
Звонки граждан принимаются 22 и 23 июня с 12:00 до 16:00 по телефонам: (831) 419 95 39, (831) 411 89 30.
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