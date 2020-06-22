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Политика

Нижегородцы могут по "горячей линии" узнать о поправках в Конституцию и о порядке участия в голосовании

22 июня 2020 11:30  [136] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Аппарат уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 22 и 23 июня проводит прямую телефонную линию, приуроченную к Общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.

Голосование по решению президента России Владимира Путина состоится 1 июля 2020 года.

Специалисты расскажут нижегородцам об изменениях в Конституции РФ и о порядке участия в голосовании.

Звонки граждан принимаются 22 и 23 июня с 12:00 до 16:00 по телефонам: (831) 419 95 39, (831) 411 89 30.

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