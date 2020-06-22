Около 114 тысяч нижегородцев хотят проголосовать за Конституцию дистанционно через ЕПГУ Политика

Около 114 тысяч жителей Нижегородской области по данным на 17:00 19 июня 2020 года подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) РФ. Об этом сообщает избирательная комиссия Нижегородской области.

Для голосования через отделения Многофункционального центра подали заявления 197 нижегородцев, для голосования через территориальные избирательные комиссии (ТИК) поступило 868 заявлений.

Проголосовать через участковые избирательные комиссии (УИК) выразили желание 2 706 жителей Нижегородской области. Для голосования через ЕПГУ (не дистанционно) поступило 14 161 заявление.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2020 года назначил голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Нижегородской области с 25 по 30 июня 2020 года также пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ).