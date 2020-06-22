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Общество

"День памяти и скорби - одна из самых страшных и одновременно важных дат в нашей истории", - Юрий Шалабаев

22 июня 2020 12:13  [170] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 22 июня - в День памяти и скорби, направил обращение нижегородцам

"День памяти и скорби - одна из самых страшных и одновременно важных дат в нашей истории. В этот день мы отдаём дань памяти всем, кто встал на защиту нашей Родины 22 июня 1941 года: и тем, кто не вернулся с полей сражения, и тем, кто ковал Победу в тылу, строил оборонительные рубежи, и тем, кто восстанавливал страну", - говорится в обращении Юрия Шалабаева.

"Лето 1941 года показало, насколько быстро может мобилизоваться страна, насколько сплочены наши соотечественники. Уже 22 июня 1941 года в Горьком было организовано 10 пунктов сбора военнообязанных. За неделю все промышленные предприятия города переключились на производство оборонной продукции: ГАЗ, авиазавод, машиностроительный завод, "Нител", "Красный Якорь", "Красное Сормово", - добавил он.

"Сегодняшний день - напоминание для нас - правнуков, внуков, детей тех героев, прошедших войну и восстановивших страну после Победы, что нет ничего важнее мирного неба над головой", - подытожил Юрий Шалабаев.

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