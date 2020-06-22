Поклонные кресты украли с озера Светлояр в Нижегородской области Происшествия

Фото: светлояр-церковь.рф

Три из четырех поклонных креста украли с озера Светлояр в Воскресенском районе Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила смотритель на общественных началах православного прихода в честь Владимирской иконы Божией матери Ангелина Чеснокова.

Это произошло в ночь с 20 на 21 июня. Неизвестные отвернули деревянные кресты с керамическими иконами от металлической основы и увезли.

Смотритель считает, что это акт вандализма.

Кресты были установлены около 10 лет назад по благословению патриарха обществом поисковиков "Память" и освящены настоятелем православного прихода с. Владимирское.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области о действиях со стороны полиции.