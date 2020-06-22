Последние новости рубрики Происшествия
22 июня 2020 14:54  [47] Тело женщины обнаружили в подвале гаража в Перевозе
22 июня 2020 13:49  [82] Поклонные кресты украли с озера Светлояр в Нижегородской области
22 июня 2020 09:01  [199] Жители Самарской области похитили 350 т дизельного топлива из нефтепровода в Кстове
20 июня 2020 09:04  [764] Четверо взрослых и один ребенок погибли в аварии в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
19 июня 2020 16:46  [471] Молодого лося, провалившегося в резервуар с водой, спасли на Бору (ВИДЕО)
19 июня 2020 16:17  [415] Нижегородца судили за побои и угрозу убить автомобилиста не заряженным пистолетом
19 июня 2020 12:19  [807] Убийцу 18-летнего нижегородца, который заступился за пенсионерку, приговорили к 27 годам
19 июня 2020 11:59  [382] Подросток утонул в озере Лесное в Нижнем Новгороде
19 июня 2020 11:08  [358] Нижегородец получил 13,5 лет за сексуальные действия в отношении 9-летней девочки
19 июня 2020 10:08  [401] Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Гребном канале
Происшествия

Поклонные кресты украли с озера Светлояр в Нижегородской области

22 июня 2020 13:49  [82] Происшествия

Фото: светлояр-церковь.рф

Три из четырех поклонных креста украли с озера Светлояр в Воскресенском районе Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила смотритель на общественных началах православного прихода в честь Владимирской иконы Божией матери Ангелина Чеснокова.

Это произошло в ночь с 20 на 21 июня. Неизвестные отвернули деревянные кресты с керамическими иконами от металлической основы и увезли.

Смотритель считает, что это акт вандализма. 

Кресты были установлены около 10 лет назад по благословению патриарха обществом поисковиков "Память" и освящены настоятелем православного прихода с. Владимирское.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области о действиях со стороны полиции.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph