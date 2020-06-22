Поклонные кресты украли с озера Светлояр в Нижегородской области

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Три из четырех поклонных креста украли с озера Светлояр в Воскресенском районе Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила смотритель на общественных началах православного прихода в честь Владимирской иконы Божией матери Ангелина Чеснокова.
Это произошло в ночь с 20 на 21 июня. Неизвестные отвернули деревянные кресты с керамическими иконами от металлической основы и увезли.
Смотритель считает, что это акт вандализма.
Кресты были установлены около 10 лет назад по благословению патриарха обществом поисковиков "Память" и освящены настоятелем православного прихода с. Владимирское.
Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области о действиях со стороны полиции.
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