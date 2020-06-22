Граффити о Великой Отечественной войне, площадью 75 кв м, создали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Посвященное Великой Отечественной войне граффити, площадью 75 кв м, создали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новый стрит-арт появился на здании котельной на ул. Гордеевской, 60а. На фасаде котельной художник изобразил кадр из фильма "В бой идут одни старики": капитана Титаренко и его самолёт.

"Работа заняла три дня, общая площадь картины – 75 кв метров. Я испытывал особые чувства при её создании. Прохожие останавливались, узнавали черты любимого героя, благодарили за работу. Очень рад, что картина нашла отклик в сердцах людей", - сказал художник-граффитист Роман Левашов.

Еще одно масштабное полотно, посвященное юбилею Победы, появилось и в нагорной части города – на ул. Невзоровых, 107. Граффити "Послание через время" - диптих. Основная часть работы - ветеран, отпускающий белого голубя - символ мира и надежды. Эта часть перетекает во вторую - коллаж из старых фотографий. Они символизируют трудный путь, который прошел главный герой ради Великой Победы.

В пресс-службе добавили, что общая площадь граффити к 75-летию Победы на зданиях тепловых пунктов в Нижнем Новгороде превысила 232 кв метра.