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Происшествия

Тело женщины обнаружили в подвале гаража в Перевозе

22 июня 2020 14:54  [48] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Тело 39-летней женщины обнаружили в подвале гаража в Перевозе 21 июня 2020 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Его нашел родственник погибшей.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили, что к гибели женщины причастен ее бывший муж. 44-летний подозреваемый задержан.

По версии следствия, 17 июня бывшие супруги встретились в гараже и поссорились. Как пояснил подозреваемый, конфликт произошел из-за того, что он не хотел после развода выписываться из квартиры. Мужчина задушил бывшую жену, спрятал тело и скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

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