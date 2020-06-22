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Общество

"ТНС энерго НН" продлит режим дистанционной работы

22 июня 2020 15:26  [156] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" продолжит обслуживать клиентов дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, а также сохранением режима самоизоляции в Нижегородском области.

Очное обслуживание потребителей электроэнергии, а также выезды мобильных офисов приостановлены до 26 июня 2020 года включительно.

В компании отметили, что специалисты компании продолжат консультировать клиентов дистанционно в полном объеме.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:

Передать показания:

 Оплатить счёт за электроэнергию:

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

В случае возникновения аварийной ситуации — при отключении электроэнергии — обращайтесь: 

  • При аварии внутри дома или квартире — в Управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом (МКД).
  • При аварийной ситуации в квартале, районе или населенном пункте — на горячую линию ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8 (800) 50-50-115 или по телефону +7 (920)05-05-777 в WhatsApp и Viber, по телефонам РЭС Нижегородской области или в сетевую организацию, которая осуществляет энергоснабжение многоквартирного или частного дома.   

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