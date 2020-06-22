"ТНС энерго НН" продлит режим дистанционной работы

ПАО "ТНС энерго НН" продолжит обслуживать клиентов дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, а также сохранением режима самоизоляции в Нижегородском области.
Очное обслуживание потребителей электроэнергии, а также выезды мобильных офисов приостановлены до 26 июня 2020 года включительно.
В компании отметили, что специалисты компании продолжат консультировать клиентов дистанционно в полном объеме.
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:
Передать показания:
Оплатить счёт за электроэнергию:
Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.
В случае возникновения аварийной ситуации — при отключении электроэнергии — обращайтесь:
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