"ТНС энерго НН" продлит режим дистанционной работы Общество

ПАО "ТНС энерго НН" продолжит обслуживать клиентов дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой, а также сохранением режима самоизоляции в Нижегородском области.

Очное обслуживание потребителей электроэнергии, а также выезды мобильных офисов приостановлены до 26 июня 2020 года включительно.

В компании отметили, что специалисты компании продолжат консультировать клиентов дистанционно в полном объеме.

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:

на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи "Напишите нам";

в личном кабинете и мобильном приложении на странице "Обращение в компанию";

по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (операторы отвечают с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00).

Передать показания:

Оплатить счёт за электроэнергию:

банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

Через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

Через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

В случае возникновения аварийной ситуации — при отключении электроэнергии — обращайтесь: