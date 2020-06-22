Капсулу с нижегородской землей захоронят в Тверской области в память о погибших в ВОВ Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с участниками нижегородского поискового отряда "Курган" 22 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как подчеркнул Глеб Никитин, дата проведения нынешней встречи очень символична. В День памяти и скорби в стране отдают дань подвигу павших в борьбе с фашистской Германией.

"Мы придаем особое значение защите и сохранению исторической правды. Это действительно дело государственной важности. А поисковики в буквальном смысле прикасаются к этой правде: добывают ее и возвращают всем нам. Президент России Владимир Путин не раз заявлял об особой роли участников поискового движения, военно-патриотических и волонтерских объединений в работе по восстановлению имен и судеб погибших в Великой Отечественной войне. Значение этой работы трудно переоценить. Необходимость сохранения исторической правды о войне сейчас планируется закрепить в Конституции России. Благодаря этому Конституция станет по-настоящему уникальным документом в мировом масштабе", - сказал Глеб Никитин.

В ходе мероприятия Глеб Никитин передал капсулу с нижегородской землей участникам поискового отряда "Курган". Землю захоронят 13 августа 2020 года в городе Белый Тверской области в рамках поисковой экспедиции.

"Основным местом проведения поисковых работ нижегородского отряда станет Бельский район Тверской области. Неподалеку от этого места прошла значительная часть моего детства. Мы с ребятами часто находили в лесах каски, остатки орудий и боеприпасов, видели оборонительные сооружения. Каждая такая находка внушала особый трепет и будто бы возвращала нас к событиям Великой Отечественной войны. Представляю, как тяжело поисковикам не только находить останки погибших воинов, но и устанавливать их личности. Это колоссальный труд. Земля для капсулы взята из нижегородского Парка Победы, нашего знакового музейного пространства, что тоже символично. Вполне вероятно, что это родная земля для многих бойцов, которые полегли в Тверской области и где теперь захоронены их останки", - добавил губернатор.

"В мероприятиях по поиску и идентификации останков солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, совместно с отрядом "Курган" будут участвовать молодые специалисты АО "Транснефть-Верхняя Волга" и работники великолукского завода "Транснефтемаш". Патриотическая акция "Вахта памяти" стартует в июле. Поиски будут вестись в течение трех недель вблизи д. Черный ручей Бельского района Тверской области", - рассказал в свою очередь генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Юрий Левин.