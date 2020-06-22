Выставка "Вахта памяти 2020" открылась в АО "Транснефть-Верхняя Волга" в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Транснефть-Верхняя Волга

Торжественное открытие ежегодной полевой экспедиции "Вахта памяти" состоялось 22 июня 2020 года в аппарате управления АО "Транснефть-Верхняя Волга" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Юрий Левин, руководители нижегородского поискового отряда "Курган", а также представители совета молодых специалистов компании "Транснефть-Верхняя Волга". В режиме телемоста в мероприятии приняли участие представители руководства ПАО "Транснефть" и администрации г. Белый Тверской области.

Участники ознакомились с экспозицией находок поискового отряда, обсудили вопросы развития поискового движения и планы полевой работы в текущем году. Была представлена серия документальных фильмов, созданных АО "Транснефть – Верхняя Волга" совместно с областной телерадиокомпанией ННТВ. В основу фильмов легли истории жизни и подвига бойцов-нижегородцев, останки которых были обнаружены во время экспедиций.

В завершение встречи Глеб Никитин вручил руководителям поискового отряда "Курган" капсулу с нижегородской землей из парка Победы для последующего захоронения на Петропавловском кладбище г. Белый.

Работы в рамках патриотической акции "Вахта памяти" в этом году стартуют в июле. Поиски будут вестись в течение трех недель вблизи д. Черный ручей Бельского района Тверской области. В мероприятиях по поиску и идентификации останков солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, совместно с поисковиками отряда "Курган" будут участвовать молодые специалисты АО "Транснефть-Верхняя Волга" и работники великолукского завода "Транснефтемаш".

В 2019 году по итогам работы поисковой экспедиции были обнаружены останки 96 бойцов Красной армии. Имена двоих из них установлены – это сержант Константин Никифоров и уроженец Чеченской Республики красноармеец Хамид Хабиляев. Останки последнего будут переданы родственникам, связь с которыми была установлена. Еще один смертный медальон отправлен на экспертизу. Почти все останки найдены на сравнительно небольшой площади - примерно 300 на 500 м.