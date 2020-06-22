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Общество

Мобильный ветеринарный госпиталь начал работать в Нижнем Новгороде

22 июня 2020 18:30  [216] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мобильный ветеринарный госпиталь начал работать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Работу госпиталя организовали ветеринарный центр "Зоозащита НН" и приют для животных благотворительного фонда "Сострадание НН".

Как пояснил Юрий Шалабаев, мобильный госпиталь позволяет оказывать помощь животным сразу после отлова. Внутри мобильная клиника оснащена электрическим регулируемым столом для операций и для проведения УЗИ, смотровыми приборами, реанимационным оборудованием.

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Теги:
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