Мобильный ветеринарный госпиталь начал работать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мобильный ветеринарный госпиталь начал работать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Работу госпиталя организовали ветеринарный центр "Зоозащита НН" и приют для животных благотворительного фонда "Сострадание НН".

Как пояснил Юрий Шалабаев, мобильный госпиталь позволяет оказывать помощь животным сразу после отлова. Внутри мобильная клиника оснащена электрическим регулируемым столом для операций и для проведения УЗИ, смотровыми приборами, реанимационным оборудованием.