Банк "Открытие" снижает ставки базовым программам ипотечного кредитования Бизнес

Банк "Открытие" с 25 июня снижает ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе уточнили, что для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки.

С 25 июня приобрести квартиру в строящемся доме в рамках программы "Новостройка" можно будет по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков (программа "Рефинансирование") и покупка готового жилья по программе "Квартира" будут доступны по ставке от 7,8%.

Ставки по "Госпрограмме 2020" с 16 июня банк снизил до 5,99%. Также "Открытие" предложило новые условия кредитования военнослужащим. Кроме того, в банке продолжает действовать программа "Семейная ипотека" со ставкой 4,7%.



Ипотечный кредит в банке "Открытие" можно получить на сумму до 30 млн рублей на срок до 30 лет. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно дистанционно – через онлайн-каналы. Подать заявку на кредит в "Открытие" можно без справки о доходах и копии трудовой книжки



"Последовательное снижение кредитных ставок на российском финансовом рынке делает покупку жилья сегодня как никогда доступной для широкого круга клиентов. Со своей стороны, мы рады предложить большой выбор программ под разные цели, а также качественный сервис и высокотехнологичное обслуживание, чтобы сделать общение заемщика с банком максимально удобным и приятным", - сказала заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.



С более подробной информацией об условиях ипотечного кредитования в "Открытии" можно ознакомиться на сайте банка.