Последние новости рубрики Бизнес
22 июня 2020 18:37  [132] Банк "Открытие" снижает ставки базовым программам ипотечного кредитования
22 июня 2020 17:31  [203] Выставка "Вахта памяти 2020" открылась в АО "Транснефть-Верхняя Волга" в Нижнем Новгороде
22 июня 2020 11:35  [156] "Ростелеком" запускает интерактивную платформу для детей с технологиями AR и AI
22 июня 2020 10:44  [332] Глеб Никитин предложил наложить мораторий на расторжение приоритетных инвестсоглашений в Нижегородской области
19 июня 2020 18:24  [341] Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ
19 июня 2020 15:14  [333] Аппеляция подтвердила сговор нижегородского "ГлавУКС " с подрядчиками
19 июня 2020 13:49  [770] Банк "Открытие" предлагает военнослужащим новые условия кредитования
19 июня 2020 11:12  [237] Индекс RSBI: впервые в 2020 году деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост
18 июня 2020 14:11  [364] Владельцы Mastercard банка "Открытие" смогут в числе первых в России оплачивать покупки с Mi Smart Band 4 NFC
18 июня 2020 13:24  [184] Банк "Открытие" стал генеральным партнером бренда "Сделано в России"
Бизнес

Банк "Открытие" снижает ставки базовым программам ипотечного кредитования

22 июня 2020 18:37  [132] Бизнес

Банк "Открытие" с 25 июня снижает ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе уточнили, что для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки.

С 25 июня приобрести квартиру в строящемся доме в рамках программы "Новостройка" можно будет по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков (программа "Рефинансирование") и покупка готового жилья по программе "Квартира" будут доступны по ставке от 7,8%.

Ставки по "Госпрограмме 2020" с 16 июня банк снизил до 5,99%. Также "Открытие" предложило новые условия кредитования военнослужащим. Кроме того, в банке продолжает действовать программа "Семейная ипотека" со ставкой 4,7%.

Ипотечный кредит в банке "Открытие" можно получить на сумму до 30 млн рублей на срок до 30 лет. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно дистанционно – через онлайн-каналы. Подать заявку на кредит в "Открытие" можно без справки о доходах и копии трудовой книжки

"Последовательное снижение кредитных ставок на российском финансовом рынке делает покупку жилья сегодня как никогда доступной для широкого круга клиентов. Со своей стороны, мы рады предложить большой выбор программ под разные цели, а также качественный сервис и высокотехнологичное обслуживание, чтобы сделать общение заемщика с банком максимально удобным и приятным", - сказала заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.

С более подробной информацией об условиях ипотечного кредитования в "Открытии" можно ознакомиться на сайте банка.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph