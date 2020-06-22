Экс-чиновник нижегородского правительства и мэрии Илья Мошес возглавил региональную Гострудинспецию Политика

Илья Мошес Фото: Госинспекция труда

Илья Мошес, который ранее занимал различные должности при правительстве Нижегородской области и городской администрации, назначен руководителем Государственной инспекции труда в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

До этого назначения обязанности руководителя исполнял заместитель по правовым вопросам Владимир Неклюдов.

Илья Мошес родился 23 января 1982 года в г.Горький. В 2016-2019 гг работал в органах исполнительной власти Нижегородской области и местного самоуправления Нижнего Новгорода. В 2019-2020 годах осуществлял руководство в сфере предпринимательской деятельности.